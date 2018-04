Volkswagen verliest miljarden door dieselgate

Door: BV

Volkswagen had na het dieselgate schandaal omwille van ‘uitzonderlijke omstandigheden’ de publicatie van de jaarresultaten uitgesteld. Die zijn er nu wel. Na in 2014 nog zo’n 11 miljard euro winst te hebben geboekt, gaat het merk in 2015 al meteen 1,6 miljard in het rood. Nochtans ging de omzet wel de hoogte in. Met 5%. Er werd 213 miljard gedraaid.

Verwaarloosbaar dividend

Wie aandelen heeft van VW wordt al meteen niet vrolijk van die resultaten. Afgelopen jaar kreeg je nog € 4,86 uitgekeerd voor elk aandeel. Dit jaar is dat amper 0,17.

Ruim € 16 miljard begroot

Gisteren kwam Volkswagen nog tot een overeenkomst met de Amerikaanse overheid en de voornaamste drukkingsgroepen over compensatie voor wie een Volkswagen met sjoemelsoftware bezit. Dat kost het bedrijf € 3 miljard, maar het is slechts het topje van de ijsberg. Het bedrijf zelf voorziet € 16,2 miljard aan extra uitgaven door het schandaal.