Seks in de auto: 5 weetjes

Gorki zong er al zo mooi over "We doen het op de achterbank en ik voel me geen verrader..." Ja, soms vraagt een mens zich af wat er allemaal gebeurt in een auto. Geparkeerd op een verlaten plekje of met aangedampte ruiten op het kerkplein. Autoseks hoeft geen cliché te zijn. 5 weetjes.