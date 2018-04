​Smart Brabus: een dwerg met véél pk’s

Door: ADD

2,69 meter lang, twee deuren en 109pk achteraan. Brabus tunet nog eens een Smart. Dat gaat zo al sinds 1999. Soms met, soms zonder succes. De Smart Coupé en Smart Roadster bijvoorbeeld was maar een kort leven beschoren en de vierdeurs had er in de eerste versie ook maar weinig geluk. Elf jaar geleden stopte de tuner al na amper 16 maanden met de Brabus Forfour.

Maar opgeven staat niet in het Brabus-woordenboek. Naast de Smart Fortwo krijgt vanaf juli ook de Smart Forfour een pk-injectie. In 2005 was die laatste nog gebaseerd op de Mitsubishi Colt. In de Brabus-versie lag toen een 1.5 die 177pk opwekte. Dus als de marketingjongens van Mercedes nu beweren dat de nieuwe Smart Brabus de sterkste Smart ooit is, dan hebben ze niet goed hun huiswerk gemaakt.

109pk en één snelle automaat

In plaats van Mitsubishi technologie ligt er nu onder andere Renault onder de carrosserie. De nieuwe 0,9-liter driecilinder levert nu 109pk en 170Nm - een stijging van 7pk en 23Nm ten opzichte van zijn directe voorganger.

De zestrapsautomaat met dubbele koppeling reageert nu tot 40 procent sneller. Met de kortere overbrenging en Race-Start-functie sprint de tweedeurs in 9,5 seconden van 0 naar 100 en gaat door tot 165km/u. De Forfour doet er een seconde langer over naar 100, maar mag wel uitpakken met een top van 180km/u. Normverbruik is 4,5 liter bij de Fortwo, de Forfour heeft 0,1 liter meer nodig per 100 kilometer.

De tuner heeft zich natuurlijk niet enkel met de driecilinder beziggehouden, Brabus zorgde ook voor een sportonderstel, stijvere stabilisatorstangen, een scherper afgesteld ESP en een snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.

Grote spoiler op klein Smartje

Aan de buitenkant herken je de Brabus aan de diffusor achteraan, grijze uitlaatpijpen en speciale lichtmetalen velgen. Vooraan rolt de tweedeurs op 185/50 R 16 H en achteraan op 205/40 R 17 H. De Forfour krijgt overal 17-inchers.