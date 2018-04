Google, Ford en Volvo: autonoom teamwork

Door: ADD

Google, Ford, Volvo en de taxidiensten Uber en Lyft slaan de handen in elkaar en verenigen zich in een nieuwe lobbygroep die zelfrijdende auto's sneller de weg op wil krijgen. Het verband zal in discussie treden met parlementairen, met de overheid en met de publieke opinie om de voordelen van het autonoom rijden in de verf te zetten.

Veiligheid boven

De bedrijven willen onder andere erop wijzen dat zelfrijdende auto's veel ongelukken voorkomen en zo levens kunnen redden. Hoewel de technologie met rasse schreden vooruit gaat, is er van een wettelijk kader rond autonoom rijden vooralsnog nauwelijks sprake.

Belangen verenigen

In de lobbygroep willen de potentiële rivalen samen aan één zeel trekken. Ford en Volvo werken naarstig aan de ontwikkeling van eigen zelfrijdende voertuigen en Google doet al jaren onderzoek naar autonoom rijden, maar wil naar eigen zeggen geen auto's gaan fabriceren, enkel de technologie aanbieden. Uber en Lyft hopen dan weer dat er een mooie toekomst weggelegd is voor robottaxi's. Als woordvoerder heeft de lobbygroep David Strickland gekozen, het voormalige hoofd van de Amerikaanse NHTSA (National Highway Transportation Safety Agency).