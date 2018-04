Wie koopt deze Ferrari 275 NART Spider voor € 20 miljoen of meer?

Door: ADD

Dat het in Monaco wemelt van de exotische auto's, hoeven we je niet te vertellen. Voor een Bugatti Veyron of Pagani Zonda draaien de Monegasken hun hoofd niet om. Het vorstendom is dan ook een van de plaatsen met het grootste aantal miljardairs per vierkante kilometer. En net daarom heeft veilinghuis RM Sotheby's ervoor gekozen om in het dwergstaatje een paar automobiele pareltjes te veilen. Zoals een Bentley Continental Fastback, enkele Jaguar E-Type, een Lamborghini 350 GT, een Facel Vega HK500, een Lancia Flaminia en ook een prototype Peugeot 908 HDi Le Mans uit 2008.

De Italiaanse graal

Het verkoopsvolume wordt bij Ferrari almaar belangrijker, hun imago dus almaar minder exclusief. Wat niet geldt voor exemplaren die nog uit andere tijden stammen. Een aftandse Ferrari 250 GT SWB veranderde vorig jaar bijvoorbeeld voor maar eventjes € 14 miljoen van eigenaar. Maar wat Sotheby’s op 14 mei in Monaco uit zijn hoed tovert, is niets minder dan de Heilige Graal van de Italiaanse auto’s: een Ferrari 275 GTS/4 NART Spider uit 1968 door carrosseriebouwer Scaglietti.

Exlusiever dan exclusief

Deze roadster wordt aangedreven door een 3.3 V12 die 300pk ontwikkelt en is op meer dan één vlak exclusief. Het is niet alleen de laatste van 10 NART Spider exemplaren, maar ook de derdelaatste Ferrari 275. Bovendien is het ook het enige exemplaar dat in Europa verkocht werd (in Madrid, voor een generaal van het Spaanse leger).

En toch niet origineel

Niet tegenstaande hij de fabriek in het donkergrijs (Grigio Scuro) met een zwart interieur verliet, werd hij rood gespoten, kreeg hij beige leder en nieuwe spaakvelgen van Borrani. Ferrari Classiche bevestigt evenwel dat alle nummers kloppen.

8 Bugatti Chiron

Als je weet wat de rijken dezer aarde willen neertellen voor de hierboven vermelde Ferrari 250 GT , wat zou deze NART Spider dan wel niet waard zijn? RM Sotheby's schat ergens tussen de € 19 en 23 miljoen. Dit is ongeveer wat 8 Bugatti Chiron kosten. Geïnteresseerden hebben nog iets maar dan twee weken de tijd om het nodige geld bijeen te rapen. In ons lijstje met de 55 duurste auto's ter wereld komt hij alvast te staan.