Mercedes 190E 2.5-16 Evolution II

Uit de tijd (1990) dat zestien kleppen nog wat was. En al helemaal als Cosworth er z’n magie over had uitgestrooid. En dat Mercedes de letters AMG niet overal op kleefde. Deze Benz was in essentie een homologatiemodel voor het toerwagenkampioenschap. Vandaar z’n uitgeklopte wielkasten en… de uit de kluiten gewassen vleugel.