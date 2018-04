BMW i3 rijdt verder, heeft nieuwe kleurtjes

Door: BV

Wacht nog twee jaar (of misschien eerder drie) en je koopt een Tesla Model 3 voor ruwweg hetzelfde budget als een BMW i3. Zet die twee tegen elkaar en je krijgt al snel in het snuitje dat vooral de autonomie de Duitser dan parten speelt in de vergelijking. Maar kijk, daar wordt nu dus wat aan gedaan. De i3 krijgt immers een accu van 94Ah in plaats van 60Ah. Dat is zo maar eventjes de helft extra. En daar kom je dus verder mee. Van een theoretisch bereik van net geen 200km naar 300km. Natuurlijk haal je dat niet, maar het dat maakt de BMW toch nog altijd een pak beter bruikbaar. Je hoeft niet langer te laden dankzij een aangepast laadsysteem dat de stroom sneller in de batterij pompt.

De 90Ah BMW i3 komt gewoon als extra in het gamma. En hij kost ook wel een stuk meer. Er komt zo’n € 4.500 bij. Heb je al zo’n i3 die niet ver genoeg rijdt, dan kan je de accu ook nog laten inbouwen. En de versie met tweecilinder range-extender blijft ook gewoon te krijgen.

Uiterlijk aangepast?

Het is géén facelift, voor de duidelijkheid. Uiterlijke wijzigingen zijn er niet, behalve dan dat je nu een i3 in een blauwe en zwarte tint kan laten zetten die er voorheen alleen voor de BMW i8 was.