Peugeot en Citroën pickup wordt... Toyota

Door: BV

Autobouwers vallen tegenwoordig over elkaar heen in de race om een pick-up op de markt te brengen. En dat heeft niet zo zeer met de populariteit van dat wagentype te maken, maar wel met de winstgevendheid. Van Renault en Mercedes weten we al dat ze de Nissan Navara zullen aanpassen tot hij binnen hun gamma past (iets wat wellicht vooral een zaak van een andere grille wordt) Van Mercedes kregen we al een schets te zien, bij Renault kregen we een concept.

Bij Fiat wordt de Mitsubishi L200 gerebadged. Hoe dat eruit ziet, ontdek je hier. En nu volgt ook de aankondiging dat Peugeot en Citroën met zo’n functionele telg komen. Maar wat wordt dat eigenlijk? Wel, een Toyota Hilux. Toyota zal ook instaan voor de productie. Wanneer de Frans-Japanse creaties op de markt verschijnen is nog niet bekend. De samenwerking komt niet uit de lucht vallen. De ondernemingen werken al samen voor een besteldrieling.