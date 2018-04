1968 Aston Martin DBS is de beste schuurvondst van het jaar

Door: BV

In 1986 parkeert een zeker meneer Pasqua een Aston Martin DBS met niet eens 50.000km op de teller in een schuur op het piepkleine Britse eilandje Jersey. En daar staat hij nog. Niet voor lang meer, want hij gaat op 20 mei onder de hamer bij Silverstone Auctions.

Aston Martin DBS

De auto werd nieuw afgeleverd op 5 november 1968 aan een klant in het Britse Surrey. De koper was behoorlijk op luxe gesteld, want hij opteerde voor een automaat, stuurbekrachtiging, airconditioning en een Motorola radio. Twee jaar later verkoopt hij hem aan de heer Pasqua die op Jersey woont. De auto rijdt er het gros van z’n kilometers. Snel ging dat wellicht niet, want het stuk land is amper 15 bij 8km groot.

Onder de kap zit de originele 4.0l zescilinder, aan de binnenkant zit een rood Connoly lederen interieur en de koets was ooit ‘Mink Bronze’. Er is heel wat werk aan en daarom is de geschatte verkoopswaarde ‘redelijk’: tussen € 60.000 en € 85.000. Voor dat geld waan je je James Bond (in On Her Majesty's Secret Service uit 1969) of Brett Sinclair uit de The Persuaders.