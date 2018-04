Door: ADD

Daimler, het moederhuis van Mercedes plant een nieuwe motorenfabriek. Die komt er in Jawor in Zuidwest Polen. Er zullen viercilinder benzine- en dieselmotoren worden geproduceerd. De lancering is gepland in 2019. Maar een en ander hangt nog af van bepaalde randvoorwaarden - onder meer van de overheidssteun waarop de constructeur hoopt.

Voor de eerste fase is er een investering van € 500 miljoen gepland. Hoeveel banen de nieuwe fabriek in Jawor zal opleveren, kan Daimler nog niet zeggen.