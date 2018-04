Herrijst TVR met nieuwe Griffith?

Door: BV

De Britse sportwagenfabrikant TVR komt terug. We hebben het eerder al gehoord, maar het lijkt er écht van te komen. Les Edgar, de nieuwe topman daar, steekt niet onder stoelen of banken dat het een pure sportcoupé wordt. Een auto in de geest van de Griffith of de Sagaris. Met - wellicht - de naam van die eerste.

Een Ford V8 die eerst langs tuner Cosworth gaat komt in de neus. Gordon Murray, die onder meer de legendarische McLaren F1 bedacht, moeit zich met een aantal zaken waaronder een intelligente constructiemethode die Murray ook gebruikt voor z’n stadsauto. De nieuwe TVR moet maximaal 1,2 ton wegen en hoort 400pk of meer te hebben.

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen al ruim 400 orders op zak. De geschatte prijs wordt rond € 82.000 geschat.