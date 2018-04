Ferrari van 13 miljoen krijgt boete van 150 euro

Door: BV

In de Londense wijk Kensington hoef je naar vastgoed niet te shoppen als je niet enkele miljoenen op de bank hebt staan. Het is een buurt waar nogal wat kapitaal samenhokt. Maar het is ook daar waar de politie in grote getale patrouilleert op zoek naar foutparkeerders. En als het die vindt, gaan die genadeloos de bon op.

De bestuurder van deze Ferrari 512M uit 1970 - één van slechts 25 geproduceerde exemplaren - kon niet op sympathie rekenen toen hij er in een rustige, doodlopende straat foto’s van stond te nemen. De bolide wordt immers verkocht. € 150 klinkt als een Belgisch tarief (de Belgische verkeersboetes zijn bij de hoogste in Europa), maar op de waarde van de auto is het gelukkig verwaarloosbaar. Die wordt geschat op € 13 miljoen.