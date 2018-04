Autoverkoop in China groeit gestaag

Door: ADD

De Chinese automarkt bleef ook in april groeien, zij het enigszins zwakker. Het aantal verkochte auto’s nam er met 6,4 procent toe tot 1,72 miljoen exemplaren, dat maakte de Chinese automobielvereniging vandaag in Peking bekend.

In de eerste vier maanden steeg het aantal verkochte voertuigen op de grootste automarkt met 6,7 procent tot 7,36 miljoen stuks. Zo liggen ze op koers om de door de overheid vooropgestelde groei van 6 procent te halen.

Belastingsvoordeel & kortingen

De Chinese automarkt profiteert momenteel vooral van een belastingvermindering die er vorig najaar werd ingevoerd na een zeer zwakke zomer. De overheid verlaagde in oktober de BTW op auto's met een cilinderinhoud van maximaal 1.6 liter. Daarnaast geven de dealers relatief hoge kortingen.

Niet voor iedereen

Voor bijvoorbeeld de Duitse autobouwers BMW, Mercedes en Volkswagen is China is een van de belangrijkste markten, maar voor hen is de groei aldaar minder relevant. Van de belastingvoordelen kunnen namelijk vooral constructeurs van kleinere auto's profiteren. Zo deed het Japanse Toyota het procentueel beter dan de totale markt. Ook het Amerikaanse General Motors deed het in april aanzienlijk beter.