ix35 Fuel Cell, Hyundai

Hyundai biedt zijn brandstofcelauto al sinds 2012 via leasing aan, vanaf 2015 verkopen de Koreanen hun high-tech model ook via de reguliere markt, wat de auto volgens CAM nog interessanter maakt. Met een volle tank waterstof komt de ix35 600km ver, dat is een vijfde meer dan het officiële bereik van de Toyota Mirai.