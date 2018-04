Daar moet je je GPS niet volgen

Door: BV

Verhalen over mensen die de instructies van het navigatiesysteem al te letterlijk nemen zijn schering en inslag. Veel ervan zijn hersenspinsels, maar helaas zijn er ook heel wat die gewoon waar zijn. Dat van deze jonge Canadese bijvoorbeeld. Die reed afgelopen nacht het water in nadat haar GPS de instructie had gegeven af te slaan.

Volgens de politie was het ten tijde van de ‘vergissing’ donker, regende het en belemmerde mist het zicht. De 23-jarige vrouw vergiste zich dan wel duidelijk van afrit, maar reageerde wel koelbloedig. Ze deed het raam van Yaris open nog voor die helemaal ten onder ging (nog iets waar de Toyota Yaris niet tegen kan) en klom erdoor naar buiten. De kleine Toyota dreef uiteindelijk nog meer dan 30 meter verder.