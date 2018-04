Vijf nieuwe levensgevaarlijke auto’s

Door: BV

Er zijn nogal wat lokale verschillen in veiligheidseisen. In Europa zijn een stel plofkussens net als ABS, stabiliteitscontrole en zelfs bandendrukcontrole verplichte kost voor de autobouwers. Maar dat gaat niet op voor alle markten. Vooral ontluikende economieën kunnen die prijsverhogende snufjes (nog) niet opleggen. En wat daar de gevolgen van zijn… laat zich nu niet meer raden.

Global NCAP

De Global NCAP, een overkoepelende crashtestorganisatie, toetste enkele nieuwe auto’s voor de Indische markt aan internationale standaarden. En de resultaten zijn letterlijk verpletterend. De Hyundai Eon, Mahindra Scorpio, Suzuki Maruti Eeco, Suzuki Maruti Celerio en ook deze sympathieke Renault Kwid scoorden allemaal nul sterren. De meeste auto’s hebben niet eens 1 airbag, maar de Kwid werd in versies mét en zonder opblaaskussen getest zonder noemenswaardig verschil.

Global NCAP wil vanzelfsprekend het gebrek aan veiligheidsvoorzieningen aan de kaak stellen, net als het gebrek aan een botsbestendige architectuur. Maar het effect op de prijs, is ook duidelijk. Zo staat een Kwid er voor om en bij de € 5.000 in de catalogus.

Renault Kwid

En nu we toch over die kleine Renault aan het doorbomen zijn… er wordt gefluisterd dat die wel eens naar Europa zou kunnen komen als een kleine SUV voor Dacia. Maar tegen die tijd is hij structureel grondig aangepast.