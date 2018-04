Opel blijft maar onder vuur liggen in uitstootaffaire

Door: BV

Sinds het uitbreken van wat de media dieselgate zijn gaan noemen - het gebruik van sjoemelsoftware om betere uitstootcijfers te bekomen door Volkswagen - wordt er graag met beschuldigende vingers gewezen. Zowat elk automerk moest en moet eraan geloven.

Eerder deze week kreeg de Nissan Qashqai van de Zuid-Koreanen nog de volle laag, maar Nissan beet van zich af. Net zoals vele andere autobouwers.

Van wie is gesjoemel bewezen?

Volkswagen gaf de manipulatie toe. Het kon ook niet anders. Reken er maar op dat er verpletterende bewijslast is. Mitsubishi zag zich genoodzaakt hetzelfde te doen, maar dat merk leverde tot nader order geen sjoemelauto’s in Europa. Vandaag geeft ook Suzuki toe dat het boter op het hoofd heeft. Mercedes tenslotte ontkent nog in alle toonaarden, maar dat is wel officieel in verdenking gesteld door de Amerikaanse overheid.

En Opel?

Opel ligt al maanden onder vuur. Onder meer onze eigen VRT bond de kat de bel aan. Een verre van wetenschappelijke test werd als bewijslast aangevoerd. Maar het is niet alleen onze auto-hatende publieke omroep die naar de Duitse GM-dochter schiet. In Duitsland kwamen Der Spiegel en ARD-Magazine Monitor samen tot dezelfde conclusie, zij het op een andere basis. Zij beroepen zich op een analyse van de software die het bedrijf gebruikt.

Hacken mag niet

Opel heeft daar één en ander over te zeggen dat steek houdt. Zo haalt het aan dat moderne sturingssoftware erg complex is en dat die makkelijk verkeerd geïnterpreteerd wordt. Daarnaast beschouwd het ook elke vorm van het uitlezen van de software als hacking. Een inbreuk op z’n intellectuele eigendomsrechten. Je mag met andere woorden Opel alleen op z’n woord geloven en het niet controleren. En dat houdt dan weer weinig steek. Bij monde van Opel-baas Karl-Thomas Neumann noemt het de bevindingen van ‘hacker’ Felix Domke een misleidende vereenvoudiging. In elk geval zullen ook bevoegde instanties (die de software wél mogen inlezen) de sturingssystemen van Opel grondig uitpluizen.