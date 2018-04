Tesla Model S gaat heuvelklimmen

Door: BV

We zijn zeker niet de eerste om ons af te vragen hoe een Tesla Model S zou presteren als je er alle gewicht uit zou gooien. De P90D weegt dan wel haast twee ton, maar met z’n vermogen van om en bij de 700pk haalt die al 100km/u in 3,2 seconden in ‘Insane’-modus en zelfs in 2,8 seconden als ‘Ludicrous’. Mét alle toeters en bellen aan boord, natuurlijk. Zonder al die comfortsnufjes (en zaken als zetels of dak- en vloerbekleding) moet de aandrijflijn tot meer in staat zijn. Dat je met zo'n Tesla op een dragstrip een Alfa Romeo 4C belachelijk kan maken, dat wisten we al.

Racen met Tesla Model S

Dat denkt ook ene Blake Fuller. Dat is de oprichter van een bedrijfje dat draagbare batterijen maakt en het daarom wel passend vindt om met een Model S te gaan racen. En niet zomaar eender welke race, maar de meest legendarische heuvelklim van allemaal: de Pikes Peak Hill Climb.

De Tesla Model S die Fuller de berg gaat opjagen verloor niet alleen z’n aankleding. Ook de gigantische accu werd eruit gekeild. Die is vervangen door een lichtgewicht lithium-ion-accu met een lagere capaciteit. Hij hoeft immers geen 400km ver te geraken.