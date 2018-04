Tesla heeft 1,7 miljard extra nodig

Door: BV

Op 1 april onthulde Tesla z’n compacte sedan. De Model 3 zou voor om en bij de € 35.000 bij de dealer moeten staan. En je zou van een klein mirakel kunnen spreken want meer dan 370.000 mensen lieten € 1.000 achter op de rekening van Tesla om bij één van de eersten (een relatief begrip bij die aantallen) te zijn om ermee te rijden. Goed voor een totale orderwaarde van $ 7,5 miljard. Tesla moest zelfs een deel van de orders weigeren omdat het al te gek werd.

Maar het duurt nog wel even voor die Model 3 uit de productiehallen zal rollen. De band moet nog gebouwd worden. En om zo veel auto’s - tot wel een half miljoen per jaar vanaf 2018 - te kunnen bouwen, moet er eerst fors geïnvesteerd worden. Daarom geeft het bedrijf nog maar eens extra aandelen uit. Goed voor 1,7 miljard dollar. En dat is niet voor het eerst. Het bedrijf van Elon Musk soupeerde inmiddels al ruim 5 miljard dollar op.