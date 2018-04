Unieke VW Corrado Magnum shooting brake te koop

Door: BV

Je moet er niet aan twijfelen: de Volkswagen Corrado wordt een klassieker. Originele exemplaren van de compacte Duitse tweedeurs zijn al een tijdje moeilijk te vinden, maar gewoon ‘een’ Corrado op de kop tikken kan met het budget van een simpele citytrip. Je hebt dan een dertien-in-een-dozijn exemplaar dat wellicht al wat kilometers onder de bumper kreeg, maar niettemin nog heel wat rijpret zou kunnen leveren voor het z’n staal laat versmelten.

Corrado Magnum

Aan de compleet andere kant van de schaal vind je deze Corrado Magnum. Die is door Marold Automobili GmbH gebouwd in 1990, twee jaar na de lancering van de Corrado, in opdracht van VW zelf. Volkswagen was van plan om een shooting brake te bouwen. Een beperkte oplage, uitsluitend voor de Europese markt. Niet meer dan 200 Corrado Magnum zouden het levenslicht zien. Maar het liep even anders.

De Magnum werd zo lauw ontvangen als vuil badwater en er werden slechts twee exemplaren gebouwd. Eén ervan is nu te koop. Die is voorzien van de G60 aandrijflijn met 1,8l viercilindermotor die bij liefhebbers van het merk steevast de speekselklieren activeert. Hij maakte al furore in de Golf GTI. In de Corrado was die motor goed voor een top van 225km/u en een acceleratietijd van 8,3 seconden. Cijfers waar je nu, ruim een kwarteeuw later, nog steeds mee kan buiten komen.

En de prijs?

Dat de eigenaar wat speciaals in handen had, wist hij wellicht zelf ook. Hij maakt immers spaarzaam gebruik van de Magnum. De kilometerteller wijst slechts 13.429 aan. Bijna € 50.000 om hem op je naam te schrijven is niet niets, maar zo’n Magnum is dan ook (zo goed als) uniek.