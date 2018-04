Google patenteert zelfklevende motorkap

Door: BV

Dat autobouwers elkaar niet alleen bekampen in de toonzaal, maar ook op intellectueel vlak, is oud nieuws. Eén van de middelen daarin is het patenteren van uitvindingen. Of die nu zinnig zijn of niet. Ford passeerde in recente tijden al eens de revue met bijvoorbeeld een demonteerbaar wiel dat dan een Segway-achtige elektrische éénwieler zou kunnen worden. Google, dat zich in de coulissen opwarmt voor de introductie van een zelfrijdende auto, mengt zich nu ook in de strijd.

Google patenteert wat in essentie een zelfklevende motorkap is. Het is een veiligheidfeature volgens de documentatie. Voetgangers lopen immers bij een aanrijding door een auto niet alleen verwondingen op door de eerste impact (die met de auto), maar ook door de tweede (met de grond of erger). Door de voetganger vast te houden, verbeter je z’n overlevingskansen. Google stelt dat we daarom maar allemaal met een gigantische lap dubbelzijdige kleefband moeten rondrijden. Zoals wel vaker kan je je bij dit soort van patenten afvragen wat de praktische haalbaarheid is.