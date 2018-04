Renault komt met hetere Clio RS

Door: BV

We worden altijd wat weemoedig als de er nieuws over de Renault Clio RS in de bus valt. Dat was enkele generaties lang een onversneden rij-ijzer van de hoogste orde. Tot Renault het nodig vond om de nieuweling op maat van de Playstation-generatie te maken. Met een automaat, lanceerhulp en zelfs een systeem dat uitlaatgeluid nabootst. En omdat we zo’n nieuwe Clio RS zelden tot nooit in het wild tegenkomen, krijgen we danig de indruk dat ook generatie x niet op zo’n gedigitaliseerde machine zit te wachten. We horen intussen dat Renault volhardt in de boosheid en dezelfde koers volgt bij voor de aanstormende Mégane RS. Maar goed, we lopen op de zaken vooruit.

Er zijn beelden opgedoken van een Clio RS die zich heeft gehuld in een agressievere bodykit. Die zijn wellicht afkomstig van een preview voor dealers en ingewijden. Het model wordt volgend weekend losgelaten tijdens de GP F1 van Monaco. Er wordt gefluisterd dat de 1,6l benzinemotor (met turbo uiteraard) nog 30pk krachtiger werd en nu 250pk en 280Nm ter beschikking van z’n bestuurder stelt. De Clio RS 220 rept zich naar 100km/u in 6,6 tellen, maar de opgepepte versie zal vanzelfsprekend nog net iets sneller zijn. Op meer duidelijkheid hoef je gelukkig niet lang te wachten.