Kijk binnen in de nieuwe Panamera voor Porsche dat wil

Door: BV

Het moest nog een groot geheim blijven. Voor even nog. We hebben het over de nieuwe Porsche Panamera. De vierdeurs limousine van het merk is aan een nieuwe generatie toe, maar het merk uit Stuttgart wil nog niet al te veel kwijt over z’n nieuweling. Wat het interieur betreft, is dat niet gelukt. Deze officiële foto van de nieuwe binnenzijde is door de mazen van het net geglipt.

Interieur

In elk geval zien we daar aan de binnenzijde een opgeruimde middenconsole. De veelvoud aan knopjes is verdwenen. Die functies worden nu via het prominent doch slank ingebouwde aanraakgevoelige scherm bediend. Tot een digitaal instrumentarium laat Porsche zich niet verleiden, al zijn er in het voor Porsche traditionele instrumentencluster wel enkele schermen geïntegreerd.

Wat weten we al van de nieuwe Porsche Panamera

Dat de Panamera een nieuwe V8 krijgt, ontwikkeld voor verschillende merken van de VW-Group, maar onder leiding van Porsche. En dat hij op het MSB-platform komt te staan. Daarop zal ook de volgende Bentley Continental staan. Onder meer. Daardoor moet de Panamera in staat zijn om 100kg minder op de weegschaal te zetten.

Wanneer komt de nieuwe Porsche Panamera

Wellicht stelt Porsche de Panamera in oktober voor op het Autosalon van Parijs.