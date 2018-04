Renault propt 300pk onder de kap bij Clio RS 16

Door: BV

Renault Sport bestaat 4 decennia. En bij al dat soort van verjaardagen kriebelt het om eens wat speciaals te doen. En daarom heeft men bij Renault maar even de meetlat erbij gehaald en nagemeten of de 2-liter turbomotor van de Mégane RS ook in een Clio te lepelen zou zijn. Het antwoord: ja, dat lukt! En dat hebben ze dan ook maar meteen gedaan. Er werd pas in januari aan begonnen door een team van 10 experts. Voorlopig is het nog een concept car. Voorlopig…

De specialisten van Renault in Dieppe, waar de Sport-afdeling gevestigd is, moesten zich buigen over zaken als de motorkoeling, het motormanagement en een ander uitlaattraject.

Daarnaast werd er ook nog aan het uiterlijk gewerkt. Door de wielkasten uit te kloppen werd de auto liefst 6cm breder. Verder zijn er sportiever vormgegeven bumpers, een andere frontsplitter ter verbetering van de motorkoeling en een forse achterspoiler die 40 kilogram downforce genereert bij een snelheid van 200 km/u. Een lithium-ion accu zorgt voor 15 kilogram gewichtsbesparing. Het remsysteem en de dempers komen van de Mégane RS. De achteras van de rallyversie van de Clio.

De motor komt dan wel uit de Megane RS 275 Trophy-R waar hij 275pk en 360Nm opwekt. Maar ook daar zijn nog enkele extra veulens gekweekt. Het resultaat is een stal met exact 300 stuks.