Opel Zafira draagt Astra-neus

Door: BV

Opel broedt op een vernieuwde Zafira. Maar dat kuiken is te vroeg uit het ei gebroken. En hij draagt na z’n facelift heel wat stijlkenmerken van de nog naar nieuw ruikende Astra. Dat deden de Duitsers ook al met Mokka.

Wat we uit de gelekte beelden kunnen afleiden zijn de typische facelift-items. Een andere grille, kop- en staartlichten, andere bumpers en er wordt wat gespeeld met aankleding, kleuren en accenten. Aan de binnenzijde noteren we bijvoorbeeld de komst van een stuurwiel met drie spaken, naast een opgewaardeerd infotainmentsysteem dat ook Apple CarPlay en Android Auto omvat.

Wat er met de motoren gebeurt, is voorlopig nog koffiedik kijken. Wagen we al een gokje, dan zetten we in een op 1.4 turbo op benzine en een nieuwe 1.6l dieseleenheid. Ook die kennen we al uit de Astra.