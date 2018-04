Europeaan koopt meer auto's, minder diesels

Door: BV

Uit een analyse van onderzoeksbureau LMC Automotive blijkt dat Europanen minder door diesels aangedreven auto’s kopen dan in 2015. Autoverkopen van benzineauto's lopen op het Oude Continent nog steeds achter vergeleken met zware brandstofauto's, het segment van de stadsauto’s uitgezonderd. Dat is al twee decennia zo, maar de diesel breidde de jongste tien jaar z’n aandeel nog uit. In niet onaanzienlijke mate was dat te wijten aan diverse steunmaatregelen van overheden allerhande. Diesels stoten immers minder CO2 uit.

Minder dan de helft diesels

Het dieselvolume daalde tijdens de periode januari - april met 2,2% tot een marktaandeel van 50,1%. In april werd de sterkste daling genoteerd: 3,1% voor een totaal dieselvolume van slechts 49,7%. Minder dan de helft! Als verantwoordelijke wijst de studiegroep het Volkswagen dieselschandaal aan. En die affaire neemt uitbreiding naar almaar meer autobouwers. Zo worden onder meer Mercedes, Opel, Renault en Fiat ‘verdacht’ en zijn er al concrete bekentenissen van Suzuki en Mitsubishi.

Meer autoverkoop

De verkoop van diesels gaat nauwelijks of niet achteruit in de grotere segmenten. Grote gezinsberlines of SUV’s. Niet onlogisch, want dat zijn auto’s die de trekkracht van de diesel meer nodig hebben dan de pk’s. In de kleine segmenten, het B-segment, de compacte monovolumes en de kleine SUV’s gaat de dieselmotor het meest achteruit.

Dieselgate lijkt wel de motorkeuze te sturen, maar geen invloed te hebben op het koopgedrag in z’n geheel. De eerste vier maanden van het jaar werden er in Europa 4,87 miljoen nieuwe auto’s ingeschreven. Dat is 7,7% meer dan tijdens dezelfde periode afgelopen jaar.