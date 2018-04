1 miljoen elektrische VW per jaar

Door: BV

De Volkswagen Group wil tegen 2025 jaarlijks één miljoen elektrische auto’s verkopen. Een inspanning die de Duitsers aankondigen in de nasleep van dieselgate. Er wordt dus gekozen voor de vlucht vooruit. Niet dat het bedrijf veel keuze werd gelaten. De Amerikaanse overheid maakte eerder al een grotere focus op technologie zonder uitstoot een conditio sine qua non bij het uitwerken van een schikking met het bedrijf.

20 EV’s tegen het eind van het decennium

De mijlpaal in het realiseren van die doelstelling ligt in 2020. Tegen dat jaar moeten de verschillende merken van de groep 20 modellen met elektrificatie in de catalogus hebben. Want het gaat niet alleen om modellen die enkel bij een stekker terecht kunnen. Ook plug-in-hybrides zitten in het aantal vervat. Noemenswaardig zijn de Audi Q6 die in 2018 realiteit wordt en de productieversie van de Porsche Mission E Concept.

Nieuwe architectuur

Voor de elektrische auto’s wordt een nieuwe architectuur uitgedacht. Die heet MEB. Geheel binnen VW-traditie wordt het een modulair onderstel waarop een veelvoud van verschillende modellen kan gebouwd worden in uiteenlopende segment. De voertuigen met louter elektrische aandrijving zullen tot 500km ver geraken.

Volkswagen maakt momenteel al elektrische voertuigen. De e-Golf bijvoorbeeld. Maar de productiecapaciteit ervan is beperkt tot 75.000 stuks per jaar.