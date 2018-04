Nissan: bluetooth is belangrijker dan de motor

Door: BV

De wegligging, het uiterlijk, vermogen of het aantal versnellingen? Onbelangrijk, zo blijkt. Nissan onderzocht de motivatie voor een aankoop bij z’n klanten en kwam tot de conclusie dat meer dan 1 op 4 de mogelijkheid om z’n telefoon te koppelen en de wijze waarop dat gebeurt beschouwd als het belangrijkste aankoopargument. 13% van de ondervraagden gaf aan van een aankoop af te zien als de auto niet over specifieke internet-mogelijkheden of snufjes als Apple Carplay beschikt.

Eerst de uitrusting kiezen

Of de onhebbelijke gewoonte van automerken om technische specificaties en motorversies de jongste tijd altijd maar verder weg te steken in online configuratiemodules daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Vroeger koos je eerst motor en versnellingsbak, tegenwoordig moet je bijna altijd eerst het uitrustingsniveau kiezen en krijg je daarna louter de motoren te zien die daarmee combineerbaar zijn.

Mensen die vaak in de auto zitten zijn nog meer gehecht aan de mogelijkheid om de telefoon te koppelen. Bij ondervraagden die meer dan 20 uur per week in de auto zitten, stijgt het cijfer dat die functie het belangrijkste vindt van 28 naar 41%.

Belangrijk, maar daarom niet goed

Automerken hebben al jaren erg veel aandacht voor de pairing functie met een telefoon. En natuurlijk maakt die op Auto55.be steevast deel uit van de beoordeling in de testrubriek. Daaruit blijkt overigens dat - ondanks alle aandacht die ernaar uitgaat - zelfs eenvoudige functies als het automatisch herkennen van een telefoon of het streamen van muziek erg vaak de mist in gaan. En dat bij auto’s van allerlei allooi en makelij. Er is dus duidelijk nog werk aan de winkel.