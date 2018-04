Een Bugatti Veyron voor € 120.000?

Door: BV

Er zijn slechts 450 Bugatti Veyron. En dat betekent dat de tweedehandsprijs van zo’n exclusieve Franse laagvlieger ronduit astronomisch is. Iets wat overigens ook geldt voor de onderhoudskost. Kijk hier maar eens. Maar dit exemplaar heeft een heel redelijke servicekost. En de aankoopprijs is eigenlijk ook een koopje. Je koopt er zelfs geen exemplaar mee dat rijp is voor de schroothoop. Een beetje kenner heeft echter al lang gezien dat deze Veyron niet is wat het lijkt.

Maar wat is het dan wel?

Onder het namaak-koetswerk zit een Pontiac GTO uit 2005. Ook geen speelgoed, want hij heeft een 6-liter V8 aan boord. Maar hij moet het wel stellen met een handgeroerde vijfbak. En dat terwijl de proporties niet kloppen en de kwaliteit van het interieur verbleekt bij dat van het origineel. Wie ‘m wil moet even afreizen naar Florida. Waarom de eigenaar hem verkoopt, is evenmin duidelijk. Misschien begint hij aan een namaak Bugatti Chiron.