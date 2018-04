McLaren viert 50 jaar F1 in stijl

Door: BV

Een complete halve eeuw is McLaren al actief in de koningsklasse van de autosport. Dat moet gevierd worden uiteraard. En daarom kleurt McLaren een fonkelnieuwe 570S in op dezelfde manier als de M2B - de eerste F1-racer die Bruce McLaren bouwde. Die eerste racebolide ging vier keer van start in een koers en betekende het begin van een erg vruchtbare periode.

De 570S staat beeldig in de kleuren van het origineel. Tijdloos, zouden we zeggen. Aan z’n 3,8l V8 met turbo’s is niets gewijzigd. Hij is nog steeds 570pk rijk en 327km/u snel. Wat je moet doen als je dit specifieke exemplaar op je oprijlaan wil zien, is ons niet bekend.