Noorwegen wil alleen nog elektrische auto's vanaf 2025

Noorwegen is één van ’s werelds grootste exportlanden voor ruwe olie. En de Noren zijn niet van gisteren. Ze gebruiken zelf liefst zo weinig mogelijk van het zwarte goud. Het land haalt z’n volledige energieproductie (en heeft soms zelfs een overschot) uit hernieuwbare bronnen en anno 2016 is 24% van het wagenpark er al elektrisch. Daarmee is het land wereldleider. Maar de Noorse overheid gaat nu nog een stap verder. Het wil vanaf 2025 een totaal verbod op de verkoop van auto’s op diesel of benzine.

Tenminste, dat is het voorstel. Een aantal Noorse partijen is voor het idee gewonnen, maar er is natuurlijk ook nog oppositie.