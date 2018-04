Nissan, Mitsubishi verkoop stuikt ineen na uitstootschandaal

Door: BV

Mitsubishi sjoemelde 25 jaar lang met de uitstoot- en verbruikscijfers van heel wat van z’n modellen voor de Japanse markt. Hoe het dat precies deed, lees je hier. Het zwaarst getroffen is het segment van de mini-auto’s, de zogeheten Kei-cars. En Mitsubishi bouwt die niet alleen voor z’n eigen merk, maar ook voor Nissan, dat zich de rol van onschuldig slachtoffer mag aanmeten.

De gevolgen blijven niet uit. De verkoop van Kei-cars daalde in Japan in één klap met 14,3% (ten aanzien van een jaar eerder). Het segment kent al 17 opeenvolgende maanden een gestage achteruitgang, maar niet zo spectaculair. Suzuki, dat ook al moest toegeven vals te spelen, ging er 15,4% op achteruit. Maar Mitsubishi en Nissan zagen hun volume met zo maar eventjes 75% kelderen. Ongezien. Het zorgt voor een ‘uitzonderlijk verlies’ van ruim € 150 miljoen en dat terwijl de constructeur al jaren in slechte papieren zit. Gelukkig kocht Nissan zich onlangs in. Beide bedrijven zullen nog 625.000 klanten moeten vergoeden.