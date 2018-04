Amerikaanse dieselmarkt in vrije val

Door: ADD

VW's uitstootschandaal heeft de vraag naar dieselauto's in de VS naar een absoluut dieptepunt gebracht. In de eerste drie maanden werden er slechts 19.071 auto's verkocht met een dieselmotor - 50 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ter vergelijking: in 2015 werden er op een jaar tijd nog bijna 155.000 voertuigen met een zelfontbrander besteld.

Dodge neemt leiding over

In 2014 had de Volkswagen-groep een aandeel van 56 procent op de Amerikaanse dieselmarkt. Dit komt neer op ongeveer 93.000 voertuigen. Begin van 2016 daalde dat marktaandeel door de verkoopstop tot 0 procent. Nieuwe marktleider met een aandeel van 63 procent is dit jaar voorlopig Dodge. De dochter van Fiat-Chrysler verkoopt voornamelijk zijn pickup Ram met een dieselmotor.