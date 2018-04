Dat is een nummerplaat van € 4,3 miljoen

Door: BV

Bij ons kostte een volledig gepersonaliseerde nummerplaat tot voor kort € 1.000. En toen werd de overheid extra inhalig en verdubbelde de prijs. En bestelde bijna niemand nog een aangepast nummerbord voor z’n twee- of vierwieler. En nochtans zijn er landen waar er veel meer wordt neergeteld om met een speciale nummerplaat rond te rijden. In Engeland worden ze per opbod verkocht. Idem in de Verenigde Arabische Emiraten.

Daar vond afgelopen week een veiling van nummerplaten plaats. Onder meer nummer 12 en nummer 22 werden er verkocht. Ze brachten elk ongeveer een half miljoen euro op. Maar dat verbleekt bij de prijs die een zakenman betaalde voor nummerbord ‘1’. € 4,3 miljoen. En als een andere bieder het langer had volgehouden, dan was de prijs nog hoger geweest. Na de veiling gaf de man aan er ‘elke prijs’ voor te willen geven. Ze hangt nu op een Pagani Huayra.