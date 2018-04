Tesla maakt Model S goedkoper met nieuwe instapper

Door: BV

Tesla maakt de Model S meer toegankelijk. Dat doet het door de capaciteit van de batterij en de elektromotor terug te dringen. Hij krijgt 60 of 60D op de kofferklep en heeft een autonomie (op papier) van 400km.

Waar het allemaal om te doen is, is het prijskaartje. Dat is nu gezakt naar € 78.000 in België. Je krijgt dan een gefacelifte Model S die nog altijd stevig uit de voeten kan. 100 haal je in 5,8 tellen en de top bedraagt 210km/u. Upgrade een gewone 60 voor een 60D en je krijgt 8km extra autonomie en spaart in de sprint 4 tienden uit. Maar het kost je wel € 5.600 extra.