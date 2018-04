Meer dan 1 miljoen kilometers... met een Corvette

Door: BV

Als je zegt dat iemand meer dan een miljoen kilomters op de teller van z’n auto heeft staan, dan verwacht je dat het misschien om een diesel gaat van een bestelwagen. Van een koerierbedrijf of zo. Of om een ruime, robuuste reiswagen. Een wat oudere Mercedes misschien? Maar of iemand spontaan z’n geld inzet op een Amerikaanse sportauto, dat lijkt twijfelachtig.

Corvette uit 2000

En toch is het wat de eigenaar van deze Corvette uit 2000 voor mekaar kreeg. Meer dan 700.000 mijl of 1,16 miljoen kilometers duidt de kilometerteller inmiddels aan. De man pendelt ver voor het werk (van Florida naar Georgia) wat ervoor zorgt dat z’n auto heel wat mijlen maalt. Hij koos er niettemin voor dat met z’n sportieve tweezitter te doen. En dat terwijl de meeste bezitters van dergelijk rollend materieel hun auto erg vaak en lang in garages opgesloten houdt. De man vertelt er meteen bij dat z’n 16 jaar oude sportieveling eigenlijk nog steeds geen gebreken vertoont en nog steeds goed presenteert. Hij is vastbesloten om een miljoen mijlen op de teller te krijgen. Nog een paar jaar…