​Past Tesla maffiapraktijken toe?

Door: ADD

Het nieuws dat Tesla deze dagen op alle kanalen wenst zien, is dat de Model S nu beschikbaar is in een nieuwe instapsversie. En in de VS domineert de Model S inderdaad de krantenkoppen, al gaat het dan wel niet om de nieuwe instapper, maar om een versie die al een tijdje op de weg is. In Amerika zou aan verschillende Tesla-bestuurders gevraagd zijn om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen na reparaties en niet te rapporteren over de problemen van hun auto.

Omertà

De omertà is de geheimhoudingsplicht in de erecode van de maffia. En die praktijk lijkt Tesla nu ook toe te passen. Na een herstelling die buiten de garantie valt en waarvan de kosten deels door Tesla gedekt worden, moeten sommige eigenaren blijkbaar een zogenaamde „Goodwill Agreement“ ondertekenen. Daarin beloven ze geen enkele informatie over de reparatie te zullen vrijgeven of het bestaan van het contract zelf bekend te maken. Bovendien zou Tesla zou een boete van $ 150.000 voor contractbreuk dreigen.

Wordt de NHTSA ondermijnd?

Het probleem met de geheimhoudingsverklaring is dat de NHTSA dit zou kunnen opvatten als een belemmering van hun werk. In de VS hebben automobilisten het recht om problemen met hun auto rechtstreeks rapporteren aan de overheid. Dit kan na onderzoek van een terugroepactie vorderen, wat van essentieel belang is voor de veiligheid op de Amerikaanse wegen. Als een constructeur nu zijn klanten zou gaan verbeiden om informatie aan de NHTSA door te geven dan zou dat zou een schandaal zijn.

Tesla verdedigt zich

Ondertussen Tesla heeft gereageerd op berichten in de media. In een verklaring zegt het bedrijf dat de „Goodwill Agreement“ alleen dient om zich in te dekken tegen juridische claims in verband met niet-garantie gevallen. "We zullen de zaak onderzoeken en met de NHTSA samenwerken om te zien of er een andere oplossing is", aldus Tesla. Het zou niet hun opzet zijn om te verhinderen dat iemand met de NHTSA contact opneemt.