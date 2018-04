​Patrouilleren de Britten binnenkort met een Ford Mustang GT?

Door: ADD

Het geronk van een V8 begeleid door politiesirenes - wat in de VS doodnormaal is, zou binnenkort ook in het Verenigd Koninkrijk realiteit kunnen worden. De Britse media schrijven namelijk dat de "Bobbies" momenteel een Ford Mustang GT aan het testen zijn. Bovendien stond er op een Britse beurs voor dienstvoertuigen ook al een blauw-geel geruite Mustang (in de zogenaamde "Battenburg" lak) te blinken. Een officiële bevestiging dat de Mustang in de politievloot opgenomen zal worden, is er echter nog niet.

Goedkoop onderhoud

Vreemd zou een politie-Mustang (421pk en 530Nm trekkracht) in elk geval niet zijn. Het gebruik ervan is in de Verenigde Staten een lange traditie en in de Britse politievloot rijden er sowieso al talrijke Fords rond. Wat betekent dat de service- en onderhoudskosten relatief laag gehouden kunnen worden. En voor een prijs van 34.995 Britse pond is de Mustang zelfs niet bijzonder duur te noemen in vergelijking met sommige politie-exoten elders ter wereld.