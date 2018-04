De duurste banden ter wereld zijn veel duurder dan je denkt

Door: BV

Wat moet je zo ongeveer uitgeven voor een setje banden? Een paar honderd euro? Een paar duizend misschien? Als je een Bugatti Veyron van nieuw schoeisel moet voorzien ben je ruim € 25.000 kwijt. Maar dat is allemaal kinderspel. Deze set van fabrikant Z Tyre - natuurlijk uit Dubai - kost je zo maar eventjes meer dan € 500.000. En ja, ze verslijten ook.

Het geheim

We kunnen ons niet voorstellen dat ze meer grip leveren dan het beste wat Michelin, Bridgestone of Dunlop te bieden heeft, maar daar gaat het niet om. Ze staan in het Guinness Book of World Records als het duurste rubber ooit. En dat kon alleen door er een flinke hoeveel 24-karaats goud en diamanten in te verwerken. Dat heeft overigens geen enkele praktische waarde, op de ‘bling’ na.