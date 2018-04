Gooit Volkswagen Ducati en MAN buiten?

Door: BV

Op straat is er niet veel van te merken, maar het emissieschandaal heeft Volkswagen al een behoorlijke bom duiten gekost. En voorlopig is slechts een fractie van de rekening aan het bedrijf gepresenteerd. Er ligt nu een meer concreet plan om dieselgate te boven te komen. Dat betekent herstructurering en wellicht worden ook enkele merken weer verkocht.

Nieuw onderdelenbedrijf

De eerste flinke maatregel bestaat uit het oprichten van een eigen onderdelenleverancier. Daarin zouden alle merken van de groep gaan schoppen. Ruwweg 70.000 werknemers zouden daar op korte termijn in ondergebracht worden. VW overweegt die stap omdat z’n interne rekenhof becijferde dat zulks tot meer efficiëntie zou leiden. En dat kost minder geld.

Merken aan de deur

Voorts wil het merk zo snel mogelijk enkele merken die onvoldoende rendabel zijn uit z’n aanzienlijke portefeuille gooien. Daartoe horen in elk geval motorenmerk Ducati, dat eigenlijk pas recent werd aangekocht, vrachtwagenbouwer MAN en motorenfabrikant MAN diesel. Opvallend: Seat, dat reeds eerder werd aangehaald in geruchten, lijkt de dans te ontspringen. Het merk was lange tijd verlieslatend, maar laat het jongste jaar weer hoopgevende cijfers zien. En omdat de nieuwe SUV Ateca het merk weer verder zou kunnen helpen, glipt het tot nader order door het oog van de naald.