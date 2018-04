Zoek de Mini in de Vision Next 100 Concept

Door: BV

Naast BMW en Rolls-Royce toont ook Mini z’n visie op wat de volgende eeuw aan mobiliteit zal brengen. Eerste conclusie: de retrovormen van het actuele gamma blijven daarin niet overeind. Want wie herkent een Mini in deze creatie? Het automerk lijkt zich daarvan bewust, want het legt het uitgangspunt uit. Een Mini is volgens hen een auto die compact en premium is en is afgestemd op de moderne stad. Ja. De Mini komt zelfs met een vers uit de duim gezogen motto: “Every Mini is my Mini”. En dat heeft dan weer alles te maken met het autodeelprogramma dat het bedrijf in z’n glazen bol ziet. Je kan je Mini aanpassen aan je persoonlijke smaak (met sfeerlicht bijvoorbeeld) en die aanpassingen gewoon meenemen als je van de ene deelmini naar de andere gaat.

John Cooper Works

Ja, die is ook van de partij. Met een modus die je gewoon kan selecteren. Dan reageert de auto niet alleen vinniger, maar passen zelfs de zetels zich aan (met meer zijdelingse steun). Dat is dan wellicht voor één van de zeldzame keren dat je zelf het stuur zal nemen. Want dat is in deze Mini van de toekomst al lang geen must meer. Hij kan zelfs helemaal alleen op zoek naar een laadstation. Daaruit kan je meteen afleiden dat de aandrijving elektrisch is.

En dan is er nog één functie die we even aanstippen. De Mini Vision Next 100 Concept is immers uitgerust met een ‘Inspire Me’ knop. Dan snuffelt de software door de voorkeuren van de inzittenden en stelt het op basis daarvan zaken voor - activiteiten, muziek enzovoorts - waarvan het denkt dat die erbij aansluiten.