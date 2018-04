Lego eert Volkswagen Kever

Door: ADD

Uit exact 1.167 onderdelen bestaat de nieuwste Legocreatie, een Volkswagen Kever Type 1. Welke? Dat zegt Lego er niet bij, maar wel dat het er eentje uit de sixties is. Dan zou het dus een 1200 moeten zijn, want de 1303 kwam er pas in de jaren '70.

Trouw aan het origineel

Ondanks de Legoblokjes is deze Kever allesbehalve hoekig. Wielkasten, motorkap, daklijn, bumpers, koplampen - allemaal vertonen ze de kenmerkende rondingen. Op zijn dak torst de Kever een surfplank en een best professioneel ogende koelbox. Zijn deuren kunnen open en de rugleuningen klappen neer - ook achteraan. Zelfs de motor (luchtgekoeld) onder de achterklep vertoont gelijkenissen met de originele bokser. Het dak is echter niet zoals het origineel, het kan er namelijk af.

Vanaf 1 augustus staat de Kever Type 1 bij de (Lego-)dealer voor een prijs van € 90.