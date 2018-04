Porsche zoekt ruzie met Tesla

Door: BV

Bij Porsche wordt er gewerkt aan een elektrische sedan. Daarvan kregen we een voorbode te zien in de vorm van de Mission E die ook als illustratie bij dit item staat. Dat wordt een flink uit de kluiten gewassen auto die meer dan 600pk sterk wordt en 500km ver zal rijden. Tegen 2019 of 2020 moet die realiteit zijn. Nog net tijd genoeg om even flink van leer te trekken tegen toekomstige concurrent numero uno: Tesla. De ontwikkelingskost ervan wordt overigens grotendeels door de werknemers gedragen.

"Tesla is belachelijk"

In verschillende interviews schuwen de ingenieurs en productplanners bij Porsche het hoge woord niet. Er wordt enerzijds geopperd dat de Mission E ‘door en door een echte Porsche wordt’. En anderzijds wordt er gezegd dat hij ook goede zetels krijgt en dat hij heel de tijd door hard gereden zal kunnen worden. Twee rechtstreekse aanvallen aan het adres van de Model S. Een auto waarvan Porsche beweert dat de Ludicrous-modus, die het model in staat stelt om naar 100km/u te accelereren in minder dan 3 seconden, eigenlijk niets om het lijf heeft. De Model S P90D kan het immers niet heel de tijd. Of het allemaal waar is, weten we over een jaar of vier.