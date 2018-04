Toyota waarschuwt: duurdere auto’s en minder werk indien Brexit

Door: BV

Fabrikanten die zich moeien met politieke dossiers. Je krijgt er de kriebels van. Gelukkig valt het maar zelden voor dat die bemoeienissen de discretie van de lobbygroepen overstijgen. Maar als het om de Brexit gaat - de mogelijke uitstap van Engeland uit de EU waarover op 23 juni een referendum wordt gehouden - worden sommige merken nerveus.

Toyota heeft in een brief aan z’n Engelse werknemers gevraagd om tegen een Brexit te stemmen. Het bedrijf vreest dat z’n auto’s in de rest van Europa duurder zullen worden als het land waarin z’n fabrieken gevestigd zijn uit de Europese Unie stapt. Dat zal de productie, de winst en dus ook het aantal banen onder druk zetten.