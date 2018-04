Goud is niet fout als het de Lamborghini Miura eert

Door: BV

De legendarische Lamborghini Miura was er in allerlei kleuren. Maar toch is het een rode met gouden accenten (en velgen) waar velen onder spontaan aan denken. Dat beeld hoort al een halve eeuw tot het collectieve geheugen. En Lamborghini dipt nu een fonkelnieuwe Aventador in die heerlijk nostalgische saus.

50 stuks

Lamborghini bouwt 50 exemplaren van deze Lamborghini Aventador Miura Homage. De V12 is nog steeds 700pk sterk, net als voorheen. Het interieur is steeds uitgevoerd in zwart leder met gouden accenten en aan de buitenkant vinden we dezelfde kleurencombinatie als destijds, met inbegrip van specifieke gouden velgen die een tikkeltje meer retro lijken, zonder daarom zo hard hun best te doen dat het fout wordt. Als je niet wil, levert Lamborghini die overigens ook in het zilver, maar dan heb je toch één en ander niet goed begrepen.

