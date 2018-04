Vil je spaarvarken voor deze Porsche 924 Carrera GTR racer

Door: BV

De Porsche 924 is (één van de weinige) ondergewaardeerde Porsche’s. Je kan schitterende exemplaren vinden voor de heft van wat een nieuwe VW Polo kost. Maar dit exemplaar… wel dat valt niet onder de koopjes. Het is immers één van de slechts 17 geproduceerde GTR wedstrijdwagens van dit type. En wat meer is: hij is absoluut fonkelnieuw.

2-liter met 375pk

Sinds hij in 1981 door Porsche voorzien werd van een 375pk sterke 2-liter turbomotor (dankzij een leeggewicht van amper 930kg al goed voor een top van 290km/u en een sprinttijd van 4,7 seconden) en z’n dramatisch ogende koetswerk kreeg aangemeten, is er immers nauwelijks mee gereden. Amper 109km staan er op de teller. Het zou dus goed zijn moest ook de volgende eigenaar er alleen maar naar willen kijken. Zo’n lage kilometerstand breekt ongetwijfeld zuur op.

Te koop

Op 28 juli wordt deze Porsche één van de pronkstukken op de Silverstone Classic Race Car Sale. En het budget? Wel, voor minder dan een half miljoen wordt hij niet gelost. Maar hij wordt geveild in Britse Ponden en die zijn door de Brexit nu plots een pak voordeliger geworden.