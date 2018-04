In deze VW GTI mag je het in je broek doen

Door: BV

De Volkswagen Golf GTI bestaat 40 jaar. En dat betekent dat wie hem destijds ooit nieuw kocht nu misschien al kinderen of zelfs kleinkinderen heeft. En kijk, daar doet VW nu iets voor terug.

Het bedrijf ging een samenwerking aan met knorr-baby, een Duitse fabrikant van kinderwagens. Voor slechts € 995 kan je lekker nostalgisch doen in het bijzijn van je jongste nageslacht. VW prijst de wendbaarheid van de kinderwagen, dankzij instelbare schokdempers en voorwielen die 360 graden kunnen draaien en voorzien zijn van een mechanische parkeerrem.

Het aluminium frame garandeert een hoge stijfheid en de verstelbare duwstang moet voor maximale neerwaartse druk op de achteras zorgen. Bovendien is de GTI-kinderwagen erg flexibel. Hij kan zowel gebruikt kan worden als reiswieg en kinderzitje. Bagageruimte is altijd te over, al geeft Volkswagen geen liters op.