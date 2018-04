Zelfrijdende BMW binnen 5 jaar realiteit

Door: ADD

Autonoom rijden in 2021 hadden ze in München wellicht niet willen promoten op hetzelfde ogenblik als net bekend werd dat Tesla's Autopilot een eerste dodelijk slachtoffer gemaakt had. Maar de persconferentie van BMW, Intel en Mobileye van afgelopen vrijdag was al lang aangekondigd. Het grote nieuws aldaar? BMW wil binnen vijf jaar een autonome auto op de markt brengen - samen met de chipfabrikant en de camera-technologie specialist.

iNext

Begin dit jaar toonde BMW op CES in Las Vegas ons al eens de weg naar autonoom rijden met deze helderziende i8 Spyder. Een 100% zelfrijdende (in serie geproduceerde!) auto zou al ten laatste in 2021 van de band moeten rollen, aldus de drie eensgezinde chefs van de bedrijven. Een model genaamd BMW "iNext" moet niet alleen op snelwegen, maar ook in stedelijke omgevingen als basis voor een hele vloot van zelfrijdende auto's dienen. BMW, Intel en Mobileye willen samen de technologie ontwikkelen voor een auto waarin de bestuurder niet alleen de handen van het stuur mag nemen, maar zich tijdens het rijden ook op heel andere dingen kan concentreren.