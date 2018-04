VW Tiguan XL voor 7 staat in z’n blootje

Door: BV

De nieuwe Volkswagen Tiguan staat nog maar net bij de dealer, of daar duikt de versie met lange wielbasis al op. In China weliswaar, maar het is lang niet uitgesloten dat hij naast de VS ook Europa aandoet. De Duitsers hintten immers reeds meermaals naar een grotere VW-familie. En je had toch niet gedacht dat de Skoda Kodiaq de enige zou zijn waarvan het platform uitgerokken werd?

Niet breder, wel langer

Naast een met 110mm verlengde wielbasis en ruimte voor een derde zetelrij aan de binnenkant, blijft het koetswerkdesign tot aan de C-stijl nagenoeg ongewijzigd. Vanaf dan is er echter wat aan de scherpe lijnen van VW’s SUV gesleuteld. Want niet alleen de wielen gaan in een grotere spreidstand, maar ook de achteroverhang wordt ruimer bemeten. Vooral de vorm van het achterste zijruitje werd aangepast om dat wat te camoufleren.