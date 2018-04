Aston Martin en Red Bull maken hypercar

Door: BV

AM-RB-001. Neen, het is geen nummerplaat, maar louter de afkorting van de bedrijven die achter deze creatie met middenmotor zitten. En een getal om aan te geven dat dit de eerste keer is dat de twee samen zot doen. Zot ja, want hoewel er nog niet werd prijsgegeven hoe het met de prestaties zit, is wel meteen duidelijk dat de gensters eraf zullen vliegen.

De Koenigsegg One:1 van de troon stoten

Centraal in de AM-RB-001 komt een gloednieuwe V12. Die maakt deel uit van een aandrijflijn die door F1-goeroe Adrian Newey is uitgedacht. En ja, die had ook wat te zeggen over het uiterlijk. De ultra-lichtgewicht tweezitter zou aftikken op minder dan een ton en er wordt ingezet op een pk/gewichtsvervouding van 1 paard per kilo. De Koenigsegg One:1 moet dus minstens te evenaren zijn. En voor alle duidelijkheid: hij mag gewoon de openbare weg op.

Beperkte oplage, minder beperkte prijs

De productielijn die eerder de Aston Martin One-77 bouwde, moet nu dit huzarenstukje klaarspelen. De Britten twijfelen nog over het aantal. Minstens 99 stuks, maximaal 150. En het ziet er -alweer- naar uit dat die inmiddels allemaal besproken zijn. En dat terwijl het gerucht gaat dat één auto al snel meer dan € 3 miljoen kost. Benieuwd of er nu ook weer 10 besteld worden door dezelfde man.